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Новое поколение революционного Mi Mix Alpha с опоясывающим экраном показали на фото
Чувствуется заметная такая преемственность между устройствами
Напомним, что буквально в прошлом году китайский гигант выпустил уникальный смартфон Mi Mix Alpha, который, однако, так и не поступил в продажу. Сейчас же стало известно, как будет выглядеть новое поколение революционного Mi Mix Alpha с опоясывающим экраном.
Фото грядущей новинки было опубликовано известным информатором Digital Chat Station, который является проверенным источником. Так, по его словам, на опубликованном изображении в его руках именно новое поколение Mi Mix Alpha.
Сообщается, что грядущее поколение революционного смартфона получит кодовое название Draco, а модельный номер U2E. Из технических же характеристик сообщается, что по предварительным данным сердцем смартфона послужит процессор Snapdragon 865. Устройство могут оснастить 12 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти, энергоемким аккумулятором на 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт.