Новое поколение самого дешёвого iPhone не получит новый дизайн

Так, если верить авторитетному аналитику Минг-Чи Куо, в 2021 году яблочная компания не намерена обновлять iPhone SE. Издание MyDrivers сообщает, что подобное решение может быть связано с крайне успешными продажами оригинальной модели.

По мнению Куо, третье поколение линейки останется похожим на второе, то есть получит 4,7-дюймовый дисплей и дизайн iPhone 8. Вместо внешних изменений, компания добавит внутренние: обновит чип, а также добавит поддержку мобильных сетей 5G.