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Новое поколение самого дешёвого iPhone не получит новый дизайн
Изменения будут носить исключительно «внутренний» характер
После выхода iPhone SE (2020) в сети начали ходить слухи, что следующим аппаратом в линейке станет iPhone SE Plus, который внешне очень сильно будет напоминать iPhone XR. Отличие же от данной модели должно было заключаться в цене. Но, судя по всему, у Apple немного иные планы на девайс.
Так, если верить авторитетному аналитику Минг-Чи Куо, в 2021 году яблочная компания не намерена обновлять iPhone SE. Издание MyDrivers сообщает, что подобное решение может быть связано с крайне успешными продажами оригинальной модели.
По мнению Куо, третье поколение линейки останется похожим на второе, то есть получит 4,7-дюймовый дисплей и дизайн iPhone 8. Вместо внешних изменений, компания добавит внутренние: обновит чип, а также добавит поддержку мобильных сетей 5G.