Новое видео раскрыло дизайн грядущего флагмана Google Pixel 7 Pro

Телефоны
Сегодня в 11:45
1 мин.
Новое видео раскрыло дизайн грядущего флагмана Google Pixel 7 ProВыглядит и узнаваемо, и свежо
В последнее время в сети появляется всё больше сведений о грядущих новинках Google. Накануне стало известно, когда стоит ждать Pixel 6A и первые смарт-часы бренда. Теперь же в сети появилось видео, демонстрирующее дизайн флагманского Pixel 7 Pro.
Судя по ролику, смартфон будет очень похож на предыдущее поколение. При этом немного изменится блок основной камеры — теперь разделение на модули будет немного иным. В то же время устройство всё так же получит три модуля для создания фото и видео.
Ожидается, что Pixel 7 Pro получит 6,7- или 6,8-дюймовый скруглённый OLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. В основу флагмана ляжет второе поколение собственного чипа Google — Tensor.
Ориентировочная дата анонса новинки — октябрь 2022 года.
Источник: Gizmochina