Нововведение в Android привело к резкому росту ложных вызовов в экстренные службы Великобритании

Нововведение в Android привело к резкому росту ложных вызовов в экстренные службы ВеликобританииПолиция даже выпустила специальную памятку по этому случаю
Обновление функции Emergency SOS на устройствах Android вызвало проблемы у полиции Великобритании.
Правоохранительные органы сообщили о наплыве ложных вызовов после свежего апдейта, что создаёт задержки в обработке настоящих чрезвычайных ситуаций.
Функция Emergency SOS предоставляет пользователям Android-смартфонов возможность быстро связаться с экстренными службами, нажав несколько раз кнопку питания. Однако после обновления стало проще случайно нажать на кнопку, что привело к увеличению числа ложных вызовов.
На обработку каждого ложного вызова уходит до 20 минут, так как операторам необходимо убедиться, что это не ошибка и человек действительно находится в опасности и не может говорить.
Полиция обратилась к пользователям, попросив не завершать вызов в случае случайного набора экстренных служб. Вместо этого следует сообщить оператору, что звонок был непреднамеренным.