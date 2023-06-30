Нововведение в Android привело к резкому росту ложных вызовов в экстренные службы Великобритании

Правоохранительные органы сообщили о наплыве ложных вызовов после свежего апдейта, что создаёт задержки в обработке настоящих чрезвычайных ситуаций.

Функция Emergency SOS предоставляет пользователям Android-смартфонов возможность быстро связаться с экстренными службами, нажав несколько раз кнопку питания. Однако после обновления стало проще случайно нажать на кнопку, что привело к увеличению числа ложных вызовов.

На обработку каждого ложного вызова уходит до 20 минут, так как операторам необходимо убедиться, что это не ошибка и человек действительно находится в опасности и не может говорить.

Полиция обратилась к пользователям, попросив не завершать вызов в случае случайного набора экстренных служб. Вместо этого следует сообщить оператору, что звонок был непреднамеренным.