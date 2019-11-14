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Новую Motorola RAZR 2019 оснастили интересной отсылкой к предшественнику
Из новинки можно сделать почти полную копию оригинального Motorola RAZR
Буквально сегодня утром компания Motorola анонсировала свой новый смартфон — переиздание легендарного RAZR, правда в форм-факторе раскладушки со сгибаемым дисплеем и операционной системой Android на борту. Но компания все же решила сыграть на чувствах ностальгии своих старых фанатов, в связи с чем добавила в новинку “ретро” режим.
По сути данный режим есть ни что иное, как оболочка для Android, которая максимально точно воссоздает оригинальный пользовательский интерфейс RAZR образца середины 2000-х. При этом что важно, в таком режиме имеется даже классическая загрузочная анимация, а также сама оболочка целиком и полностью функциональна.
Для тех, кто получит доступ к новинке, вот инструкция, как включить данный “ретро” режим для любителей классики: надо открыть меню редактирования быстрых настроек и выбрать среди пунктов, отображаемых в выпадающем меню, кнопку Retro RAZR. После этого достаточно выбрать данный режим в шторке с быстрыми настройками и он автоматически активируется.