Новую Motorola RAZR 2019 оснастили интересной отсылкой к предшественнику

По сути данный режим есть ни что иное, как оболочка для Android, которая максимально точно воссоздает оригинальный пользовательский интерфейс RAZR образца середины 2000-х. При этом что важно, в таком режиме имеется даже классическая загрузочная анимация, а также сама оболочка целиком и полностью функциональна.