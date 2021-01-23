Новую версию замены Android от Huawei показали в рабочем состоянии на видео

Стоит отметить, что на видео — бета-версия Harmony OS 2.0, доступ к которой получила часть пользователей ещё в конце 2020 года. Установить её могут владельцы Huawei P30, P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro и Mate 30 Pro 5G, а также планшета MatePad Pro. Тестирование проходит на территории Китая.

Напомним, что Huawei уже выложила исходный код Harmony OS 2.0 на китайском аналоге GitHub — ресурсе Gitee. При этом компания также выпустила ряд инструментов, с помощью которых разработчики смогут создавать свои приложения под новую платформу китайского ИТ-гиганта.