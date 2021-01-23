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Новую версию замены Android от Huawei показали в рабочем состоянии на видео
Каждая подобная утечка делает новинку ещё более желанной
В конце 2021 года нас ждёт полноценный релиз Harmony OS 2.0 — полноценной замены Android от Huawei. И пока мы ждём выхода ОС, интернет-инсайдеры сливают в сеть различные материалы о новинке. Так, например, в сети появилось видео, на котором операционная система демонстрируется «со всех сторон».
Стоит отметить, что на видео — бета-версия Harmony OS 2.0, доступ к которой получила часть пользователей ещё в конце 2020 года. Установить её могут владельцы Huawei P30, P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro и Mate 30 Pro 5G, а также планшета MatePad Pro. Тестирование проходит на территории Китая.
Напомним, что Huawei уже выложила исходный код Harmony OS 2.0 на китайском аналоге GitHub — ресурсе Gitee. При этом компания также выпустила ряд инструментов, с помощью которых разработчики смогут создавать свои приложения под новую платформу китайского ИТ-гиганта.