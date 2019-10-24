Новые бизнес-смартфоны Samsung оказались под угрозой по вине компании

Исходя из названия можно понять, что Galaxy Enterprise Edition нацелена в первую очередь на корпоративный сегмент, именно поэтому компания оснастила новинку различными особенностями, которые пригодятся в бизнесе, среди которых можно выделить необычную особенность линейки.

Так, по словам представителей Samsung, корпоративные смартфоны получат четыре года безопасности, что означает обновление безопасности устройств в течении четырех лет. Однако флагманские устройства корпоративной линейки смогут получать ежемесячные обновления три первых года, а в последний год данные обновления станут ежеквартальными. В то же время остальная линейка Galaxy Enterprise Edition изначально будет оснащаться обновлениями лишь раз в квартал, несмотря на то, что потребительские версии данных смартфонов могут обновляться ежемесячно. Довольно странное решение компании, учитывая потребности рынка бизнес-смартфонов.