Новые флагманские смартфоны Samsung получат аккумуляторы ёмкостью 5000 и 6200 мАч

В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску флагманских смартфонах Samsung, пока не представленных производителем официально. Ими поделился голландский профильный ресурс GalaxyClub.

По данным источника, старшая модель Galaxy S10 5G станет обладателем аккумулятора ёмкостью 5000 мАч. Для сравнения, согласно более ранним утечкам, три основные модели Galaxy S10 получат аккумуляторы на 3100, 3500 и 4000 мАч. У складного смартфона Galaxy Fold батарея окажется ещё более ёмкой — 6200 мАч.

Компания Samsung уже назначила анонс флагманских смартфонов Galaxy S10 на 20 февраля 2019 года. Одновременно с флагманскими смартфонами Samsung может представить новые смарт-часы Galaxy Watch и финальный вариант складного смартфона.