Новые флагманские смартфоны Xiaomi 13T и 13T уже продают в РФ дешевле, чем в Европе

И вот уже сейчас российский магазин DNS начал принимать предварительные заказы на эти устройства. Интересный момент: цены на них оказались даже ниже, чем в Европе.

Так, базовая версия Xiaomi 13T с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного накопителя предлагается к заказу за 45 999 рублей. В то время как в Европе этот же смартфон стоит €649, что при текущем курсе составляет около 66 000 рублей.

Его старший брат, Xiaomi 13T Pro в версии 12/256 ГБ, в России обойдётся в 77 999 рублей, в то время как в Европе его цена составляет €799 евро или приблизительно 81 400 рублей.

Оба смартфона оснащены OLED-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма, разрешением FullHD+ и частотой обновления до 144 Гц.