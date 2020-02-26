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Новые флагманы Realme обзавелись датой анонса
Realme 6 и 6 Pro
Новые флагманы Realme обзавелись датой анонса. Об этом стало известно благодаря главе Realme India Мадхав Шету, который на своей официальной странице в социальной сети Twitter опубликовал новое тизерное изображение, в котором и содержится информация о дате представления грядущих смартфонов Realme 6 и 6 Pro.
Так, согласно официальному постеру, официальный анонс устройств произойдет уже 5 марта. Также известно, что устройство уже сейчас доступно для предварительных заказов на индийском рынке. Старт продаж же, в свою очередь, запланирован на 15 марта.
Напомним, что устройство оборудовано Ultra Smooth Full HD+ экраном с частотой обновления изображения 90 Гц. Смартфон получил четырехмодульную камеру с сверхширокоугольным объективом, телеобъективом, а также ультра-макрообъективом. Realme 6 оснащен врезанной в экран одинарной селфи-камерой, тогда как старшая модель получила сдвоенную.