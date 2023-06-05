Новые фото показали изменения в дизайне «прозрачного» смартфона Nothing Phone (2)

Но самым значительным новшеством оказались грани девайса. Металлическая рамка теперь имеет более закругленные края, а дисплей и заднее стекло приобрели скругления, как бы отказываясь от предыдущего плоского дизайна.

Напомним, что дебют долгожданного смартфона запланирован на июль. Более точных сроков пока что нет.