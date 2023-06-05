Новые фото показали изменения в дизайне «прозрачного» смартфона Nothing Phone (2)Они, внезапно, есть!
Накануне в Сети появились утекшие рендеры долгожданного смартфона Nothing Phone (2).
С первого взгляда дизайн новинки достаточно сильно напоминает предшественника — Nothing Phone (1). Устройство также имеет прозрачную заднюю панель с компонентами, искусно спроектированными для имитации внутренних механизмов устройства.
На месте осталась и Glyph-подсветка.
Однако есть во втором поколении устройства и заметные отличия. Например, в области камеры. Именно там появилось разделение дизайна светодиодов.
Но самым значительным новшеством оказались грани девайса. Металлическая рамка теперь имеет более закругленные края, а дисплей и заднее стекло приобрели скругления, как бы отказываясь от предыдущего плоского дизайна.
Напомним, что дебют долгожданного смартфона запланирован на июль. Более точных сроков пока что нет.