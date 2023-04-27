Новые фото раскрыли самый большой внешний экран среди всех складных смартфонов в Motorola Razr 40 Ultra

По последним данным, смартфон также оснастят 6,7-дюймовым складным OLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц. Вероятно, в устройстве будет предусмотрен боковой сканер отпечатков пальцев.

Ожидается, что в основу Razr 40 Ultra ляжет процессор Snapdragon 8+ Gen 1 с 8 ГБ оперативной памяти.