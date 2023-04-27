Новые фото раскрыли самый большой внешний экран среди всех складных смартфонов в Motorola Razr 40 Ultra

Новые фото раскрыли самый большой внешний экран среди всех складных смартфонов в Motorola Razr 40 UltraВыглядит симпатично
Ранее интернет-источники раскрыли, что новенький Motorola Razr+ 2023, также известный как Motorola Razr 40 Ultra, получит самый большой внешний экран среди раскладушек.
Презентация устройства должна состояться 1 июня, однако инсайдеры уже начали раскрывать внешний вид девайса. Так, известный информатор Эван Бласс поделился рендерами Motorola Razr 40 Ultra, на которых виден внушителный внешний экран смартфона.
Изображения, опубликованные Блассом, показывают, что новинка от Motorola предложит пользователям множество настроек для внешнего экрана. Будет возможность персонализировать макет, шрифты, размер текста, цвета, форму иконок, звуки, размер экрана и тему.
На некоторых изображениях видно, что устройство оснащено красным петлевым шарниром. Похоже, что Motorola Razr 40 Ultra получит 3,5-дюймовый внешний экран. Вертикально размещённые двойные камеры и светодиодная вспышка расположены в углу дисплея.
По последним данным, смартфон также оснастят 6,7-дюймовым складным OLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц. Вероятно, в устройстве будет предусмотрен боковой сканер отпечатков пальцев.
Ожидается, что в основу Razr 40 Ultra ляжет процессор Snapdragon 8+ Gen 1 с 8 ГБ оперативной памяти.