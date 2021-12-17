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Новые фото складного флагмана Huawei P50 Pocket накануне анонса

Выглядит устройство, конечно, очень необычно
Huawei готовит большую презентацию на следующей неделе — 23 декабря. В рамках мероприятия нас ждёт множество интересных анонсов, в числе которых и новый складной смартфон компании.
Новые фото складного флагмана Huawei P50 Pocket накануне анонса

Уже известно, что называться устройство будет Huawei P50 Pocket. При этом, в отличие от другой линейки — Huawei Mate — новая будет иметь форм-фактор раскладушки. Похожие устройства уже выпускает Samsung (Galaxy Z Flip) и Motorola (Razr).

Новые фото складного флагмана Huawei P50 Pocket накануне анонса

И вот, незадолго до презентации, Huawei опубликовала качественное фото, на котором можно разглядеть дизайна смартфона. Наибольшее внимание на снимке привлекает блок основной камеры.

Новые фото складного флагмана Huawei P50 Pocket накануне анонса

Вместе с тем в сети также всплыли и характеристики Huawei P50 Pocket. Судя по всему, телефон получит основной 6,85-дюймовый дисплей. Дополнительный экран на внешней части будет заметно меньше — всего 1 дюйм.

Новые фото складного флагмана Huawei P50 Pocket накануне анонса

Основная камера будет тройной: на 50, 13 и 8 Мп. В основу аппарат ляжет чип Kirin 9000 или Snapdragon 888 4G.

Источник: The Verge
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