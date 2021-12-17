Новые фото складного флагмана Huawei P50 Pocket накануне анонса

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Новые фото складного флагмана Huawei P50 Pocket накануне анонсаВыглядит устройство, конечно, очень необычно
Huawei готовит большую презентацию на следующей неделе — 23 декабря. В рамках мероприятия нас ждёт множество интересных анонсов, в числе которых и новый складной смартфон компании.
Уже известно, что называться устройство будет Huawei P50 Pocket. При этом, в отличие от другой линейки — Huawei Mate — новая будет иметь форм-фактор раскладушки. Похожие устройства уже выпускает Samsung (Galaxy Z Flip) и Motorola (Razr).
И вот, незадолго до презентации, Huawei опубликовала качественное фото, на котором можно разглядеть дизайна смартфона. Наибольшее внимание на снимке привлекает блок основной камеры.
Вместе с тем в сети также всплыли и характеристики Huawei P50 Pocket. Судя по всему, телефон получит основной 6,85-дюймовый дисплей. Дополнительный экран на внешней части будет заметно меньше — всего 1 дюйм.
Основная камера будет тройной: на 50, 13 и 8 Мп. В основу аппарат ляжет чип Kirin 9000 или Snapdragon 888 4G.
Источник: The Verge