Новые гибкие смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 начали рекламировать на русском до официального анонса

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Новые гибкие смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 начали рекламировать на русском до официального анонсаНе дотерпели до официального анонса
Анонс новейших складных флагманов Samsung — Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 — состоится лишь сегодня вечером, в рамках Galaxy Unpacked. Но представительствам южнокорейского техногиганта в некоторых странах не терпится поделиться фанатами информацией об устройстве.
Так, несмотря на то, что официальный анонс смартфонов ожидается через несколько часов, в Алматы пользователи ещё накануне начали находить рекламные плакаты с ними. На одном из них, например, предлагается оформить предзаказ на Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что вроде как головной офис Samsung не демонстрировал внешний вид девайсов во всей красе. Но благодаря свежей офлайн-рекламе в Казахстане, пользователи смогли убедиться в том, что слухи не врали.