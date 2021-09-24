Новые iPhone 13 и iPad 9 вышли со сломанным восстановлением данных из резервной копии

Как пишет портал Macrumors, многие пользователи стали жаловаться на ошибки в устройствах после восстановления данных «из резерва». На устройствах сбиваются или вовсе исчезают виджеты, информация которая в них содержалась, нарушается логика их расстановки. Автоматически ничего не восстанавливался, приходится всё настраивать заново.

Эта же проблема коснулась и сервиса Apple Music. При восстановлении данных сбиваются настройки синхронизации, исчезает доступ к каталогу музыки и возможность изменять настройки. Приходится неоднократно перезагружаться, что неудобно.

Вендор уже признал эти баги и объяснил это поведением iOS 15, которая по умолчанию предустановлена на новых устройствах. Для того, чтобы подобные ошибки не повторялись, Apple порекомендовала перед каждым восстановлением данных из резервной копии устанавливать все последние обновления операционной системы. Отмечается, что установить такие обновления можно только на новых гаджетах.