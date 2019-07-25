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Новые iPhone 2019 года получат тройную камеру производства LG

И спасут корейскую компанию от убытков
Компании LG удалось очень быстро расширить сферу своей деятельности, увеличив продажи различных категорий продуктов. Ожидается, что прибыль компании увеличится еще больше в третьем квартале, когда она начнет поставлять свои разработки Apple.

”Несмотря на имеющуюся неопределенность, связанную с замедлевшимся спросом на смартфоны и торговую войну между США и Китаем, мы смогли добиться отличных показателей всего за один квартал, увеличив продажи на рынке многокамерных модулей и дисплеев”, — рассказал представитель LG.

Компания, в числе прочих, планирует увеличить продажи за счет поставки своих модулей камеры для производства новых iPhone. Так, согласно имеющимся от инсайдеров данным, LG будет производить тройные модули для двух новых смартфонов от Apple, которые компания представит уже в сентябре.

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