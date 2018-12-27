Новые iPhone будут индийской сборки

Вслед за недорогими iPhone SE и iPhone 6s, компания Apple планирует передать сборку высококлассных моделей смартфонов в Индию в 2019 году. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на «осведомлённые» источники.

В отличие от фабрики Wistron, индийское подразделение Foxconn будет специализироваться именно на флагманских iPhone, включая линейку iPhone X.

По данным источников, сборкой высококлассных iPhone займётся завод Foxconn в Сриперамбудере. Производитель собирается вложить около 356 миллионов долларов в расширение фабрики и найм дополнительных 25 тысяч сотрудников.

Такой шаг показывает расширение Apple на индийском рынке, а также попытку ограничить влияние торговой войны между Китаем и США.