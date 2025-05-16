Новые iPhone получат кремниевые аккумуляторы с более быстрой зарядкой

По данным ETNews, компания разрабатывает чисто кремниевые батареи без графита, что позволит увеличить емкость аккумуляторов без увеличения их размера. Это особенно важно для будущих моделей с ИИ-функциями, требующих высокой производительности.

Чисто кремниевые аккумуляторы способны хранить больше энергии, что увеличит время работы смартфонов без подзарядки. Такие батареи также могут заряжаться быстрее и поддерживать стабильную работу под высокими нагрузками.

Ожидается, что новая технология станет основой для устройств с продвинутыми ИИ-функциями и улучшенным экраном. Когда именно новые батареи появятся в устройствах Apple, пока не уточняется, но эксперты полагают, что первые модели с такими аккумуляторами могут выйти через несколько лет.