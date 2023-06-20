Новые iPhone получат съёмные аккумуляторы

19:35, 20 июня 2023
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Новые iPhone получат съёмные аккумуляторыЗа это стоит сказать «спасибо» Евросоюзу
Европейский Союз принял новый закон, обязывающий производителей смартфонов оснащать устройства сменными батареями.
Новые правила также требуют разработки аккумуляторов для гаджетов таким образом, чтобы процесс замены пользователями был максимально лёгким. В настоящее время многие смартфоны, включая iPhone и Galaxy, имеют несменные батареи.
При этом сообщается, что Apple уже в ближайшем будущем выпустит смартфон, который сможет похвастаться такой возможностью. И дело не в добродетеле бренда, а банальных законах ЕС.
И сделано это будет по той же причине, почему компания заменит Lightning-порт на более универсальный USB-C или допустит сторонние магазины до iOS.
Напомним, что свежий европейский закон вступит в силу через несколько лет.