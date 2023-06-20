Новые iPhone получат съёмные аккумуляторы

Новые правила также требуют разработки аккумуляторов для гаджетов таким образом, чтобы процесс замены пользователями был максимально лёгким. В настоящее время многие смартфоны, включая iPhone и Galaxy, имеют несменные батареи.

При этом сообщается, что Apple уже в ближайшем будущем выпустит смартфон, который сможет похвастаться такой возможностью. И дело не в добродетеле бренда, а банальных законах ЕС.

И сделано это будет по той же причине, почему компания заменит Lightning-порт на более универсальный USB-C или допустит сторонние магазины до iOS.

Напомним, что свежий европейский закон вступит в силу через несколько лет.