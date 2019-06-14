Новые iPhone разочаровали аналитиков

Компания Apple готовит сейчас к выпуску линейку iPhone 2019 года, анонс ожидается в сентябре. Как сообщается в отчёте аналитиков японского инвестиционного банка Mizuho Securities, смартфоны Apple 2019 года будут очень похожи на прошлогодние модели и прорывных инноваций в них не предвидится.

Отличий от iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR ожидается совсем немного, если не считать увеличение количества камер. Линейка всё так же состоит из двух высококлассных моделей с OLED-дисплеями и одной удешевлённой с LCD-экраном. Диагонали и разрешение сохранятся.

При этом у наследников iPhone XS и XS Max исчезнет функция определения силы нажатия Force Touch, а рамки вокруг дисплеев слегка уменьшатся. Сохранится дизайн фронтальной панели с большим вырезом под камеру TrueDepth. Процессор останется 7-нанометровым и получит небольшие улучшения. Поддержка 5G не появится в моделях 2019 года, эту инновацию Apple приберегла на 2020 год.

Что касается основных камер, то LCD-модель получит двойню камеру вместо прежней одинарной, а OLED-модели перейдут на тройные. Размер основного сенсора сохранится и разрешение на 12 Мп тоже. У тройных камер предусмотрена оптическая стабилизация, второй модуль будет с фиксированным фокусом и широкоугольной оптикой на 120 градусов обзора.