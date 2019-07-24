Новые iPhone смогут снимать замедленное видео на фронтальную камеру

В первую очередь, все три модели обзаведутся обновленным вибромоторчиком Taptic Engine, который пока имеет кодовое название Leap Haptics. В чем заключается суть обновления — неизвестно. К слову, не стоит забывать, что Apple планомерно отказывается от поддержки собственной технологии 3D Touch. Так, компания уже реализовала контекстное меню с помощью долгого удержания пальца на экран в iOS 13. Помимо нового вибромоторчика, утечки говорят о новой возможности фронтальной камеры. Так, новые iPhone смогут совершать замедленную видеозапись на нее с частотой 120 кадров в секунду. На данный момент неизвестно, получит ли данную функцию младшая версия, преемник iPhone XR.

Напомним, что ранее авторитетный аналитик Минг Чи Куо уже сообщал, что в новых iPhone будут установлены увеличенные аккумуляторы. Связано это с желанием компании обеспечить функцию двусторонней зарядки, которая позволила бы заряжать от iPhone такие устройства, как AirPods или Apple Watch.