Новый iPhone сравнили со старыми моделями по быстродействию

В итоге, оказалось, что iPhone 11 работает почти в 9 раз быстрее iPhone 6. Он обрабатывает 21,34 изображения в секунду, тогда как iPhone 6 — только 2,44. Также можно наблюдать небольшой отрыв от прошлогоднего iPhone XR и резкий скачок производительности при переходе от iPhone X к iPhone XR.