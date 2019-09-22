Новый iPhone сравнили со старыми моделями по быстродействию

Энтузиаст Элиот Андрес (Eliot Andres) из Artizans сравнил новый смартфон Apple, модель iPhone 11, с моделями прошлых лет. В тестировании поучаствовали модели от iPhone 6, который был представлен в 2014 году, и до прошлогоднего iPhone XR.
We just received the new iPhone 11! Wondering how it improved regarding machine learning? We put together a small benchmark. A thread ⬇ pic.twitter.com/SmIYe3HkG2— Eliot Andres (@EliotAndres) September 20, 2019
Компания Artizans специализируется на компьютерном видении и нейросетях. Тест Андрес решил провести необычный. Вместо прывычного бенчмарка он использовал систему DeepLab, которая проводит семантическую сегментацию изображений, и новое приложение Artizans по анонимизации (замыливании) людей на фото в режиме реального времени.
В итоге, оказалось, что iPhone 11 работает почти в 9 раз быстрее iPhone 6. Он обрабатывает 21,34 изображения в секунду, тогда как iPhone 6 — только 2,44. Также можно наблюдать небольшой отрыв от прошлогоднего iPhone XR и резкий скачок производительности при переходе от iPhone X к iPhone XR.