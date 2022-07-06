Новые iPhone станут дороже

По данным инсайдеров, купертиновцы столкнулись с тем, что японский поставщик химикатов для производства чипов Showa Denko K.K. увеличил цену из-за экономических проблем. В свою очередь это привело к тому, что готовые изделия TSMC также повысятся в цене.

Источники утверждают, что различные цепи поставок в течение 2022 года как минимум десять раз повышали стоимость на сырьё и химикаты для полупроводникового производства. Всё это, судя по всему, и станет причиной того, что новенькие iPhone 14 будут стоить дороже, чем модели прошлых лет.

Напомним, что ранее инсайдеры также рассказали, что новейший чип Apple A16 Bionic станет эксклюзивом Pro-моделей нового iPhone. Базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus получат Apple A15.