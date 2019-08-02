Новые iPhone станут первыми смартфонами с пригодным для использования экраном под водой

Буквально на днях мы писали о разработке Apple, которая повысит уровень защиты от воды для смартфонов iPhone. Теперь же компания получила патент от Бюро по патентам и товарным знакам США, который сделает использование смартфона под водой удобнее.

iPhone не продвигаются компанией как полностью защищённые от воды. Тем не менее, рейтинг IP68 подразумевает, что смартфоны могут выдерживать около получаса на глубине до 2 метров.

Новая разработка Apple позволит управлять смартфоном под водой также, как и на открытом воздухе. Обычно сенсорные дисплеи не реагируют на нажатия в мокром состоянии, но Apple придумала, как исправить этот недостаток.