Новые изображения складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 3 показали изменившийся дизайн камеры смартфона

Он будет напоминать условный iPhone X, чем явно удивит будущих покупателей. В мире, где почти каждый новый аппарат копирует дизайн камеры iPhone 11/12, вытянутый блок выглядит по-настоящему свежо. В то же время фронтальная камера «спрячется» под дисплеем.

При этом Gizmochina пишет, что устройство получит 6,23-дюймовый внешний дисплей, в то время как внутренний будет на 7,56 дюймов. Технология производства — AMOLED, а частота обновления — 120 Гц.