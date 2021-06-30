Новые изображения складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 3 показали изменившийся дизайн камеры смартфона

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Сегодня в 18:51
Новые изображения складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 3 показали изменившийся дизайн камеры смартфонаВыглядит интересно
Уже совсем скоро, в августе 2021-го, Samsung должна представить сразу две новинки — гибкие флагманы Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3. Качественные изображения последнего появились в сети, показав, что южнокорейский бренд всё решил поменять внешний вид блока основной камеры.
Он будет напоминать условный iPhone X, чем явно удивит будущих покупателей. В мире, где почти каждый новый аппарат копирует дизайн камеры iPhone 11/12, вытянутый блок выглядит по-настоящему свежо. В то же время фронтальная камера «спрячется» под дисплеем.
При этом Gizmochina пишет, что устройство получит 6,23-дюймовый внешний дисплей, в то время как внутренний будет на 7,56 дюймов. Технология производства — AMOLED, а частота обновления — 120 Гц.
От себя отметим, что изображения также демонстрируют, что Galaxy Z Fold 3 будет представлен в нескольких цветовых решениях: чёрном, белом и зелёном.