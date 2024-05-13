Новые подробности о флагманском Xiaomi 15 Pro утекли в сеть

По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, новинка получит измененное расположение модуля вспышки: ее перенесут отдельно от камеры. Предположительно, это может указывать на использование более крупных фотосенсоров.

Напомним, что предыдущий флагман Xiaomi — Xiaomi 14 Pro — мог похвастаться тремя камерами на 50 Мп: основная OmniVision Light Hunter 900, телефото Samsung JN1 и ультраширокоугольная камера.

Известно, что в Xiaomi 15 Pro не будет использоваться сенсор Samsung JN1 — его, вероятно, заменят на другой, немного крупнее. Предполагается, что форма и расположение камер останутся прежними, но выступ камерного острова может стать больше из-за увеличения сенсора.