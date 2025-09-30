Новые правила Google могут убить RuStore и прочие независимые Android-магазины

С сентября 2026 года компания намерена обязать всех авторов проходить верификацию по госдокументам и передавать Google ключи подписи приложений.

Это фактически сделает корпорацию главным арбитром для всех Android-программ, даже распространяемых за пределами Play Store.

В F-Droid заявили, что подобные правила уничтожат независимые проекты: они не могут ни заставить разработчиков открытого ПО регистрироваться в Google, ни взять на себя контроль над их данными.

Google объясняет изменения борьбой с вредоносными приложениями, однако критики указывают: даже в Play Store регулярно находят вирусы, а Android уже оснащена системой Play Protect.

Эксперты опасаются, что новые правила сделают Android более закрытой экосистемой и ограничат пользователей в выборе источников приложений.