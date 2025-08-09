Телефоны
Опубликовано 09 августа 2025, 15:45
1 мин.

Новые правила на Android: для быстрой зарядки придётся разблокировать смартфон

В рамках функции USB-защиты
Android 16 теперь включает протоколы расширенной защиты, активирующей множество функций безопасности. С одного нажатия можно включить более десяти функций, с планами на расширение. Об этом рассказал авторитетный инсайдер, обозреватель портала Android Authority Мишаал Рахман.
© Mishaal Rahman / Android Authority

В этом году появится «Защита USB», предотвращающая атаки через USB-порт. Функция отключает проводную зарядку, в том числе устройства быстрой зарядки, при новом подключении, пока устройство заблокировано. На быструю зарядку функция может влиять из-за использования выделенных линий для обмена данными.

И чтобы активировать функцию быстрой зарядки при этой функции, придётся разблокировать смартфон. При подключении устройства к зарядному устройству по кабелю на экране может появиться сообщение о необходимости разблокировки устройства. Рекомендуется держать устройство разблокированным на протяжении всего процесса зарядки.

Кроме того, в последней версии Android Canary Google изменила реализацию защиты USB, добавив кнопку «Отключить звук» в уведомлении.

Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
