Новые правила на Android: для быстрой зарядки придётся разблокировать смартфон

В этом году появится «Защита USB», предотвращающая атаки через USB-порт. Функция отключает проводную зарядку, в том числе устройства быстрой зарядки, при новом подключении, пока устройство заблокировано. На быструю зарядку функция может влиять из-за использования выделенных линий для обмена данными.

И чтобы активировать функцию быстрой зарядки при этой функции, придётся разблокировать смартфон. При подключении устройства к зарядному устройству по кабелю на экране может появиться сообщение о необходимости разблокировки устройства. Рекомендуется держать устройство разблокированным на протяжении всего процесса зарядки.

Кроме того, в последней версии Android Canary Google изменила реализацию защиты USB, добавив кнопку «Отключить звук» в уведомлении.