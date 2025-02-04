Новые «серые» смартфоны Samsung оказались «заточены» под зарубежные рынки

По словам Голицыной, подвох в том, что такие аппараты часто настроены только на работу с SIM-картами иностранных операторов, поэтому такие версии называют залоченными — устройства «привязаны» только к определённому мобильному оператору на основании контракта. В силу этого высок риск сбоев ПО и проблем с доступом к сети. Из-за этого некоторые приложения, например WhatsApp, могут не переключаться на русский язык.

К тому же на фоне ажиотажа непроверенные магазины вполне могут продавать восстановленные смартфоны под видом новых. Поэтому производительность у таких устройств будет ниже, чем у оригинальных новинок.

«В России уже можно купить новую линейку Samsung Galaxy S25. На сером рынке и маркетплейсах тоже появился широкий ассортимент устройств в различных конфигурациях. Однако, несмотря на привлекательные цены, многие пользователи сталкиваются с проблемами при покупке устройств у ненадёжных продавцов. <…> Одна из главных проблем в том, что некоторые смартфоны Samsung линейки S25 могут быть привезены из Индии и не проверены на совместимость с российским рынком», — предупредила эксперт.