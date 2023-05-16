Новые складные флагманы Samsung Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 представят почти на месяц раньше ожидаемого

Презентация, на которой компания представит Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, должна пройти в последнюю неделю июля. Предположительно, 26 числа.

Стоит отметить, что модели нынешнего поколения, Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, были представлены 10 августа. Таким образом, Samsung планирует выпустить новые смартфоны заметно раньше, чем их предшественников.

Инсайдеры также заявили, что презентация Unpacked пройдёт в Сеуле. И это ещё одно большое изменение — ранее компания проводила свои мероприятия по запуску складных смартфонов в США.

Напомним, что помимо складных смартфонов, на грядущем мероприятии ожидаются и другие продукты, такие как планшеты Galaxy Tab S9 и смарт-часы Galaxy Watch 6.