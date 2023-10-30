Новые складные смартфоны Samsung оказались не интересны покупателям

За восемь месяцев продаж, общий объём проданных устройств Galaxy S23 достиг 22.89 млн единиц. Из них 10.69 млн пришлись на модель Galaxy S23 Ultra, 4.11 млн выбрали Galaxy S23+, а 8.09 млн остановили свой выбор на базовой версии Galaxy S23.

По сравнению с предыдущей серией Samsung Galaxy S22, новая линейка оказалась на 22% успешнее.

Однако ситуация с новыми складными смартфонами Samsung оказалась не такой радужной. За два месяца продаж, Samsung Galaxy Z5 был продан в количестве 3.51 млн единиц, что немного уступает показателям предыдущей серии — Galaxy Z4 — с 3.63 млн проданных устройств.