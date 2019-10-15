Новые слухи опровергли данные о цене на грядущий флагман Google

Напомним, что чуть ранее в сети появились разговоры о том, что каждая версия Pixel нового поколения будет стоить на 100 долларов дороже: так, если Pixel 3 на старте стоил 800 либо 900 долларов в зависимости от объема внутренней памяти, то в этом году цена должна была составить 900 либо 1 000 долларов. Так и в случае со “старшей” версией: если Pixel 3 XL отдавали за 900 либо 1000 долларов, то новые ценники должны были составить 1 000 либо 1 100 долларов соответственно. Последние данные инсайдеров же наоборот утверждают, что цены останутся прежними.

Презентация начнется уже сегодня, 15 октября, в 17:00 по Москве. В рамках презентации будут озвучены как цены на Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, так и нововведения, которые ждут нас в новых устройствах.