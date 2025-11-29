Новые слухи принесли и новую цену складного Galaxy Z TriFold: $2499

По более ранним слухам, «трикладушка» может стоить до $3000, но свежая информация указывает на разницу в $501: $2499. Кроме того, по слухам, этот смартфон будет на $300 дешевле конкурента, Huawei Mate XTs, что может стать важным фактором, когда устройство от Samsung появится на рынке.

Вендор пока не раскрывает технические характеристики или точную цену Galaxy Z TriFold, но подготовка к его выпуску идёт полным ходом. Предыдущие утечки говорили о том, что презентация трёхскладника произойдёт 5 декабря, а ограниченный выпуск ожидается в 2026 году.

Многочисленные инсайдеры отмечали, что Galaxy Z TriFold выйдет ограниченным тиражом и будет доступен на основных рынках, известных своей высокой покупательной способностью, таких как США, Южная Корея, Китай и ОАЭ. О Европе речи пока не было.