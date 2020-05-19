Новые смартфоны Google могут лишиться необычной, но зачастую полезной функции

Так, если верить словам журналиста популярного ресурса 9to5mac, как Google Pixel 4a, так и Pixel 5 могут лишить технологии Active Edge. С ее помощью, напомним, смартфон становился чувствительным к сжатию по бокам, благодаря чему на данное действие можно было “запрограммировать” различные полезные функции, такие как вызов голосового ассистента, переход в беззвучный режим и так далее.

Отметим, что на сегодняшний день по сети ходит множество разговоров о том, что новенький Google Pixel 4a будет работать на базе среднебюджетного процессора Snapdragon 730, оснащаться 5,8-дюймовым экраном и аккумулятором на 3 080 мАч, что, будем честны, не так уж и много для 2020 года. Зато чем устройство точно сможет похвастаться, так это ценой — за минимальную версию с 64 ГБ постоянной памяти “попросят” 300 долларов, а за модификацию со 128 ГБ постоянной памяти немногим больше — 350 долларов.