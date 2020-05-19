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Новые смартфоны Google могут лишиться необычной, но зачастую полезной функции

К счастью, речь не продвинутых возможностях камеры
Совсем недавно в сети появилась информация о том, сколько может стоит новый бюджетный смартфон от Google. Судя по всему, крайне низкая цена в 300 долларов, которую и предрекают многие инсайдера, обусловлена тем фактом, что новые смартфоны поискового гиганта могут лишиться необычной, но зачастую полезной функции.

Так, если верить словам журналиста популярного ресурса 9to5mac, как Google Pixel 4a, так и Pixel 5 могут лишить технологии Active Edge. С ее помощью, напомним, смартфон становился чувствительным к сжатию по бокам, благодаря чему на данное действие можно было “запрограммировать” различные полезные функции, такие как вызов голосового ассистента, переход в беззвучный режим и так далее.

Отметим, что на сегодняшний день по сети ходит множество разговоров о том, что новенький Google Pixel 4a будет работать на базе среднебюджетного процессора Snapdragon 730, оснащаться 5,8-дюймовым экраном и аккумулятором на 3 080 мАч, что, будем честны, не так уж и много для 2020 года. Зато чем устройство точно сможет похвастаться, так это ценой — за минимальную версию с 64 ГБ постоянной памяти “попросят” 300 долларов, а за модификацию со 128 ГБ постоянной памяти немногим больше — 350 долларов.

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