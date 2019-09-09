Новые смартфоны Honor получат флагманский процессор с поддержкой 5G

Речь идет об Honor и ее первом смартфоне, построенном на базе Kirin 990 — Honor V30. Первым об этом рассказал глава Honor Джордж Чжао еще на прошлой неделе, когда в ответ на вопрос о том, какой смартфон компании первым получит поддержку 5G, он назвал Honor V30 5G. Сегодня же компания сделала официальный анонс, выпустив постер с изображенным на нем флагманским процессором материнской компании и указанием, что Honor V30 будет работать на его основе.