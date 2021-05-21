Новые смартфоны могут начать «доезжать» до России с опозданием из-за проблем производителей с ФСБ

В нашей стране за работу с этим документом отвечает ФСБ. И из-за того, что после начала пандемии, сроки выдачи лицензии сильно увеличились, производители начали искать легальные обходные пути.

Как пишет РБК, из-за проблем с нотификацией, в России может случиться неприятная ситуация — старт продаж многих новинок будет просто-напросто перенесён на более поздний срок в сравнении с другими странами. Также появляется риск задержки реализации проектов, которые зависят от поставок смартфонов и гаджетов.