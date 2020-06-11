Новые смартфоны OPPO смогут заряжаться от 0 до 100% быстрее, чем за полчаса

По крайней мере китайские интернет-инсайдеры сообщили о том, что технологический гигант прямо сейчас разрабатывает SuperVOOC 3.0, мощность которой составляет аж 80 Вт! Для сравнения, в SuperVOOC 2.0 пиковая мощность находилась на уровне в 65 Вт.

Помимо этого, инсайдеры рассказали, что первые устройства с поддержкой новой технологии могут поступить в продажу уже в начале следующего года, при этом официальный анонс новой быстрой зарядки состоится уже до конца 2020 года.