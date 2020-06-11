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Новые смартфоны OPPO смогут заряжаться от 0 до 100% быстрее, чем за полчаса
Первые такие устройства могут поступить в продажу уже в следующем году
Прямо сейчас на рынке смартфонов имеются устройства, которые получили поддержку технологию быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 — так, с ее помощью устройства с аккумулятором на 4 200 мАч могут полностью зарядиться всего лишь за 38 минут. Но судя по опубликованным данным, OPPO работает над технологией, которая позволит новым смартфонам компании заряжаться от 0 до 100% быстрее, чем за полчаса.
По крайней мере китайские интернет-инсайдеры сообщили о том, что технологический гигант прямо сейчас разрабатывает SuperVOOC 3.0, мощность которой составляет аж 80 Вт! Для сравнения, в SuperVOOC 2.0 пиковая мощность находилась на уровне в 65 Вт.
Помимо этого, инсайдеры рассказали, что первые устройства с поддержкой новой технологии могут поступить в продажу уже в начале следующего года, при этом официальный анонс новой быстрой зарядки состоится уже до конца 2020 года.