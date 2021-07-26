Новые смартфоны получат функцию термометра

Можно будет измерять температуру тела

Группа исследователей из Корейского института науки и техники как смартфоны можно превратить в аналог электронных термометров, которые сейчас используются во многих учреждениях. Для этого был разработан датчик фиксации температуры до 100 градусов. При этом устройство может обходиться без внешнего охлаждения.