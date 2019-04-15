Новые смартфоны получат камеры на 64 и 100 Мп

Вскоре поступят в продажу смартфоны, способные делать снимки разрешением 64 Мп и даже 100 Мп. Об этом сообщил индийский источник Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) в своём аккаунте Twitter.

Официальный дебют обеих моделей ожидается до конца апреля. Причём речь идёт о недорогих моделях. Конечно, для получения 64 Мп и 100 Мп будут использоваться программные решения.

Первый смартфон — это Realme 3 Pro. Сам по себе смартфон имеет 16-мегпиксльный сенсор, но снимки можно делать с разрешением 64 Мп. Анонс должен состояться 22 апреля 2019 года.

Что касается 100-мегапиксельных снимков, то такую функцию приписывают смартфону Lenovo Z6 Pro. Его анонс ожидается 23 апреля.