Новые смартфоны Samsung Galaxy A70 и A40 представлены в России

Компания Samsung представила в России новые смартфоны Galaxy A70 и A40. Это недорогие модели с большим Super AMOLED-экраном с каплевидным вырезом Infinity-U, улучшенной камерой и мощной батареей.
Samsung Galaxy A40 оснащается 5,9-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+5 Мп и фронтальной камерой на 25 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.
Аппаратной основой стал процессор Exynos 7885, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом 512 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3100 мАч.
Samsung Galaxy A70 отличается 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 х 1080 пикселей, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой 32+8+5 Мп, процессором Snapdragon 670, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4500 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой зарядкой.
Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с новой фирменной оболочкой One UI. Samsung Galaxy A70 и A40 можно будет приобрести начиная с 8 апреля. Рекомендованная розничная цена Galaxy A40 составляет 17 990 рублей за версию с 64 ГБ памяти, А70 — 29 990 рублей за версию с 128 ГБ.