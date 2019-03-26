Новые смартфоны Samsung Galaxy A70 и A40 представлены в России

Компания Samsung представила в России новые смартфоны Galaxy A70 и A40. Это недорогие модели с большим Super AMOLED-экраном с каплевидным вырезом Infinity-U, улучшенной камерой и мощной батареей.

Samsung Galaxy A40 оснащается 5,9-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+5 Мп и фронтальной камерой на 25 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.