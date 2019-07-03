Новые смартфоны Xiaomi оказались не быстрее устаревших моделей

Компания Xiaomi представила вчера новую серию смартфонов CC9. Модель Mi CC9e основана на процессоре Snapdragon 665, который компания Qualcomm анонсировала в апреле 2019 года.

Это первое устройство с новым чипом, которое попадёт на прилавки магазинов. Однако после изучения результатов бенчмарка Master Lu многих может ждать разочарование — новый процессор в Mi CC9e показал себя не намного лучше уже не нового чипсета Snapdragon 660.

Общая производительность у него казалась на уровне 178 992 балла. Это совсем небольшое улучшение по сравнению с Snapdragon 660 в составе Redmi Note 7, который выдал в Master Lu 165 683 балла.