Новые смартфоны Xiaomi с 4000 мАч будут полностью заряжаться за 17 минут

Компания Xiaomi вовсю работает над технологией быстрой зарядки смартфонов мощностью 100 Вт. Это подтвердил Лин Бин (Lin Bin), президент Xiaomi, в своем аккаунте в Weibo, китайском аналоге Twitter.

По словам главы Xiaomi, сейчас ведутся интенсивные работы, чтобы довести технологию до стадии массового производства. Точных сроков начала продаж смартфонов с её поддержкой пока не называется.

Фирменная технология Super Charge Turbo мощностью 100 Вт позволяет полностью зарядить с нуля смартфон с аккумулятором ёмкостью 4000 мАч всего за 17 минут.

Для сравнения, во флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9 поддерживается 27-ваттная проводная зарядка и 20-ваттная беспроводная.