Новые среднебюджетные смартфоны Huawei получат сверхбыструю зарядку на 66 Вт

Все это стало известно благодаря появлению устройств в базе данных китайской сертификации 3C, сообщает GSMArena. Именно в ней сообщается о том, что устройства Huawei с модельными номерами JSC-AN00 и TN00 получат быструю зарядку на 66 Вт. Это точно такая же технология зарядки, которая была использована при создании флагманского Mate 40.

Отметим, что прочие утечки утверждают, что Huawei nova 8 получит 90 Гц OLED-дисплей, в то время как его Pro-версия будет оснащаться экраном с частотой обновления 120 Гц. Будет еще и “базовая” версия смартфона — Huawei nova 8SE. Ее оснастят 6.53-дюймовым OLED-дисплеем (вероятно, на 60 Гц), процессором MediaTek Dimensity 720, а также 48 Мп основной камерой. Ожидается, что Huawei nova 8 будет продаваться по цене 485 долларов 37,552 рубля, а nova 8 Pro оценят в 585 долларов или 45,294 рубля.