Новые тарифы «Билайн» включают безлимитный интернет за 99 рублей и пакетный тариф без абонентки

Оператор ВымпелКом (бренд «Билайн») представил новые флагманские тарифы «Анлим» и «Супер Анлим» с безлимитным интернетом и пакетом минут по всей России, пакетный тариф без абонентской платы и другие предложения для новых клиентов.

«Анлим» нового поколения стал дешевле – 99 рублей в первый месяц для новых клиентов с момента подключения, далее стоимость тарифа варьируется в зависимости от региона. Для московских клиентов размер абонентской платы, начиная со 2 месяца, составит 690 рублей в месяц.

Акция «Анлим» за 99 рублей в первый месяц» доступна новым клиентам для подключения до 31 мая 2019 года. Для получения скидки требуется набрать специальный номер 067407321 в течение 30 дней после покупки тарифа.

Тариф «Супер Анлим», помимо безлимитного интернета и возможности смотреть видео в отличном качестве на высоких скоростях, включает 1200 местных и междугородных минут и пакет SMS. Стоимость тарифа для московских клиентов составляет 900 рублей в месяц.

Первый пакетный тариф без абонентской платы «Би+» не предусматривает обязательного ежедневного платежа. Он включает пакет 100 минут на Билайн за 5 рублей, пакет 100 SMS за 5 рублей, пакет интернета 10 МБ за 7 рублей в сутки для Москвы. Стоимость и объем пакета интернета варьируется в зависимости от региона подключения. Стоимость за суточный пакет взимается только по факту начала использования в зависимости от вида услуг: звонки на Билайн, SMS или мобильный интернет.

Спецпредложение для Интернета вещей предоставляется за 100 рублей в месяц. В состав тарифа входят 500 МБ мобильного интернета, 100 SMS и 30 минут. Тариф по умолчанию идёт с блокировкой от платных подписок.

«Первые гиги» — это тариф новичков в области мобильного интернета и смартфонов. Тариф с абонентской платой 13,5 рублей в сутки для московских клиентов включает пакет, состоящий из 400 минут, а также 4 ГБ мобильного интернета.