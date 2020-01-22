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Новый аксессуар от Google превратит любой смартфон в обычную "кнопочную звонилку"
Идея сама по себе как минимум забавная
Google официально представила свою новую “технологию” под названием Envelope. Данная разработка представляет из себя симбиоз мобильного приложения и конверта из бумаги, который абсолютно любой пользователь может самостоятельно распечатать и собрать. Основной фишкой новинки стало то, что она превращает абсолютно любой смартфон в старую-добрую звонилку.
Для этого пользователю необходимо сначала скачать приложение Envelope на свой смартфон, после чего включить его и поместить устройство в конверт. На нем, к слову, уже нанесены цифры и кнопки приема и отбоя вызова, что по сути превращает технологичное карманное устройство обыкновенную “кнопочную звонилку”.
На данный момент в сети доступна схема лишь для фирменного смартфона поисковой компании — Google Pixel 3A. Да и по большей части, это и подобные разработки корпорации носят шуточный характер, даже несмотря на то, что над ними работают полноценные разделы, заточенные под экспериментальные проекты.