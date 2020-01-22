Новый аксессуар от Google превратит любой смартфон в обычную "кнопочную звонилку"

Для этого пользователю необходимо сначала скачать приложение Envelope на свой смартфон, после чего включить его и поместить устройство в конверт. На нем, к слову, уже нанесены цифры и кнопки приема и отбоя вызова, что по сути превращает технологичное карманное устройство обыкновенную “кнопочную звонилку”.

На данный момент в сети доступна схема лишь для фирменного смартфона поисковой компании — Google Pixel 3A. Да и по большей части, это и подобные разработки корпорации носят шуточный характер, даже несмотря на то, что над ними работают полноценные разделы, заточенные под экспериментальные проекты.