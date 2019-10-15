Телефоны
Сегодня 12:43
Новый Android 10 стал доступен для недорогих смартфонов Nokia
Финальная версия ожидается до конца года
В последние годы фанаты Nokia имеют множество поводов для радости: HMD Global из раза в раз выпускает достойные смартфоны под всемирно известным брендом, а также радует поклонников компании быстрым выпуском обновлений Android. И судя по всему, компания не планирует снижать темп и в случае с Android 10.
Так, самая первая бета-версия Android 10 сразу для нескольких смартфонов Nokia уже успела просочиться в интернет. На зарубежном ресурсе XDA Developers были опубликованы скриншоты смартфона Nokia с установленным на нем Android 10. С данными изображениями вы можете ознакомиться ниже:
По официальной информации, первыми устройствами, которые получат обновленную версию Android, станут Nokia 7.1, Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 и Nokia 6.1 Plus. Что же касательно финальной версии Android 10, то ее владельцам данных смартфонов стоит ожидать уже до конца 2019 календарного года.
Самое читаемое