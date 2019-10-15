Новый Android 10 стал доступен для недорогих смартфонов Nokia

В последние годы фанаты Nokia имеют множество поводов для радости: HMD Global из раза в раз выпускает достойные смартфоны под всемирно известным брендом, а также радует поклонников компании быстрым выпуском обновлений Android. И судя по всему, компания не планирует снижать темп и в случае с Android 10.