Само устройство хоть и покажут 16 июня, уже сейчас в сети можно найти видеотизер новинки, пишет MyDrivers. Судя по нему, нас ждёт смартфон с очень интересным дизайном, акцент в котором сделан на модули камеры.

Что же касательно «внутренностей» новенького Honor 50, то в его основу ляжет чип Snapdragon 778G от Qualcomm, а также поддержка быстрой зарядки (66 Вт). Старшая версия — Honor 50 Pro+ — получит флагманский Snapdragon 888 и зарядку на 100 Вт.

Но всех волнует другое — появятся ли Google Сервисы в устройстве? Согласно последним утечкам, да, появятся.