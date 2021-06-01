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Новый Android-флагман Honor покажут уже 15 июняЖдать осталось совсем недолго
Спустя месяцы слухов и домыслов, Honor наконец-то анонсировала дату грядущей презентации. На ней компания покажет долгожданный флагман — Honor 50 — отличительными особенностями которого должны стать фотовозможности и Android.
Само устройство хоть и покажут 16 июня, уже сейчас в сети можно найти видеотизер новинки, пишет MyDrivers. Судя по нему, нас ждёт смартфон с очень интересным дизайном, акцент в котором сделан на модули камеры.
Что же касательно «внутренностей» новенького Honor 50, то в его основу ляжет чип Snapdragon 778G от Qualcomm, а также поддержка быстрой зарядки (66 Вт). Старшая версия — Honor 50 Pro+ — получит флагманский Snapdragon 888 и зарядку на 100 Вт.
Но всех волнует другое — появятся ли Google Сервисы в устройстве? Согласно последним утечкам, да, появятся.