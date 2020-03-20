Новый антикризисный флагман Redmi K30 Pro "украдет" важную особенность iPhone 11 Pro

В прошлом году Apple, в рамках презентации iPhone 11 Pro, много времени уделила возможности устройства производить “плавное” зумирование — благодаря этому даже во время записи видео приближение происходить гладко, а не рывками, как в большинстве Android-смартфонов. Сейчас же в сети появилась информация о том, что новый антикризисный флагман Redmi K30 Pro “украдет” данную особенность девайса от Apple.