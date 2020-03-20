Новый антикризисный флагман Redmi K30 Pro "украдет" важную особенность iPhone 11 Pro
Таким образом, Redmi K30 Pro станет первым смартфоном в продуктовой линейке Redmi, который будет способен на подобное. Помимо этого в сети появилась информация и о том, что сразу две камеры — телевик и основная камера — в основном модуле смартфона получат оптическую стабилизацию изображения. А еще устройство оснастят оптическим 3-кратным зумом, пример которого Xiaomi даже опубликовала в сети.
Напомним, что согласно последним данным, Redmi K30 Pro будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, иметь оперативную память стандарта LPDDR5 и постоянную память типа UFS 3.0. Также смартфон оснастят аккумулятором более, чем на 4 500 мАч, но при этом частота обновления экрана составит лишь 60 Гц. Анонс новинки ожидается уже 24 марта текущего года.