Новый антикризисный флагман Xiaomi Redmi K30 Pro может оказаться дороже ожидаемого

Так, если верить интернет-инсайдерам из Китая, опубликовавшим свежие данные о цене Redmi K30 Pro в местной соцсети Weibo, базовая версия устройства с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной будет продаваться за 520 долларов или 41,5 тыс рублей. При этом издание Redmi K30 Pro Zoom Edition с точно таким же объемом памяти, оценили уже в 563 доллара или 45 тыс рублей.