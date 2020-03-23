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Новый антикризисный флагман Xiaomi Redmi K30 Pro может оказаться дороже ожидаемого

Будем надеяться, что все это лишь слухи
Уже завтра Xiaomi представит свой новый флагманский смартфон — Redmi K30 Pro. До последнего фанаты надеялись, что компания не станет заметно повышать цену на новинку, оставив ее на достаточно адекватном уровне. Но, как оказалось, смартфон может оказаться заметно дороже ожидаемого.

Так, если верить интернет-инсайдерам из Китая, опубликовавшим свежие данные о цене Redmi K30 Pro в местной соцсети Weibo, базовая версия устройства с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной будет продаваться за 520 долларов или 41,5 тыс рублей. При этом издание Redmi K30 Pro Zoom Edition с точно таким же объемом памяти, оценили уже в 563 доллара или 45 тыс рублей.

Redmi K30 Pro

Учитывая, что прошлогодний Redmi K20 Pro с точно такими же флагманскими для своего времени характеристиками и объемом памяти был оценен в 394 долларов или 31 тыс рублей, инсайдерам удалось крайне неприятно “удивить” фанатов известием о заметном повышении цены новинки.

Redmi K20 Pro

Напомним, что Redmi K30 Pro будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, а также получит оперативную память стандарта LPDDR5 и постоянную память стандарта UFS 3.1.