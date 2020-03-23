Новый антикризисный флагман Xiaomi Redmi K30 Pro может оказаться дороже ожидаемого
Так, если верить интернет-инсайдерам из Китая, опубликовавшим свежие данные о цене Redmi K30 Pro в местной соцсети Weibo, базовая версия устройства с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной будет продаваться за 520 долларов или 41,5 тыс рублей. При этом издание Redmi K30 Pro Zoom Edition с точно таким же объемом памяти, оценили уже в 563 доллара или 45 тыс рублей.
Учитывая, что прошлогодний Redmi K20 Pro с точно такими же флагманскими для своего времени характеристиками и объемом памяти был оценен в 394 долларов или 31 тыс рублей, инсайдерам удалось крайне неприятно “удивить” фанатов известием о заметном повышении цены новинки.
Напомним, что Redmi K30 Pro будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, а также получит оперативную память стандарта LPDDR5 и постоянную память стандарта UFS 3.1.