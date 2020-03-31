Новый антикризисный iPhone 9 может быть анонсирован уже сегодня

Также, по словам источника, приславшего ресурсу фото, сделан снимок был сотрудником крупного американского ритейлера Best Buy. Всем работникам зала компании был дан указ не выставлять на продажу данный чехол до воскресенья, то есть 5 апреля. Судя по всему, именно в этот день и стартуют продажи нового смартфона.

Стоит отметить, что другой источник, из издания PhoneArena, рассказал, что на 31 марта Apple планировала крупное мероприятие с анонсов новинок, но из-за пандемии коронавируса, компании придется ограничиться лишь анонсом через пресс-релиз на сайте — подобную методику американский техногигант практикует с конца 2019 года, а именно анонса Apple AirPods Pro, MacBook Pro 16" и т.д.